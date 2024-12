TSV Kettershausen: Im Sommer kommt Cicek-Bader für Amann

Der TSV Kettershausen und Trainer Ralph Amann gehen nach dem Ende dieser Saison nach sechs gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Darauf haben sich der Verein und Amann in gegenseitigem Einvernehmen verständigt. Amann hatte Kettershausen in der Saison 2022/23 zur Sensations-Meisterschaft in der Kreisliga A Iller und zum Aufstieg in die Bezirksliga geführt. Amanns Nachfolger steht bereits fest: Es ist Selim „Igel“ Cicek-Bader, der zuletzt beim FC Illerkirchberg gearbeitet hat.

