Türkspor Neu-Ulm darf sich nichts mehr erlauben

Irgendein Derby ist immer in der Qualifikationsrunde Nord der neuen Landesliga-Staffel vier. An diesem Sonntag (15 Uhr) ist beispielsweise Türkspor Neu-Ulm bei der SSG Ulm zu Gast. Die Nachbarn von der anderen Donauseite sind alles andere als ein Lieblingsgegner der Neu-Ulmer, in den letzten sechs Jahren kamen die nur zu einem einzigen Sieg gegen die SSG und standen ansonsten meist mit völlig leeren Händen da. Nach der überraschenden 1:2-Heimpleite vor einer Woche gegen Türkgücü Ulm kann sich die Mannschaft von Trainer Ünal Demirkiran aber diesmal in Gögglingen keine Pleite leisten. Sonst läuft man Gefahr, sowohl von der SSG Ulm als auch von Türkgücü in der Tabelle überholt zu werden und auf die Ränge abzurutschen, die die Teilnahme an der Abstiegsrunde bedeuten.

Heftige Wortgefechte nach dem Spiel Türkspor gegen Türkgücü

Nicht ganz so friedlich wie während des Spiels ging es nach dem rein türkischen Duell am vergangenen Samstag ab. Es gab hitzige Wortgefechte, Handgreiflichkeiten konnten nur mit Mühe verhindert werden. Aufsteiger Türkgücü Ulm hat mit der TSG Ehingen am Sonntag (15 Uhr) die Mannschaft zu Gast, die als einzige noch immer ohne Sieg ist. Das Gegenteil trifft auf Srbija Ulm zu. Die Serben sind nach wie vor ungeschlagen und können mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Riedlingen einen gewaltigen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde machen.

Auf das besinnen, was das Spiel des TSV Buch ausmacht und zurück zu den Basics – so lautet die Devise im Rothtal. Aus der Ruhe bringen lässt sich Trainer Harry Haug nicht: „Wir haben gerade eine schlechte Phase, so ist halt Fußball.“ Zu erfahren ist er nach 16 Jahren als Trainer im Rothtal, als dass er jetzt in Panik verfallen würde. „Das ist ja auch keine normale Saison.“ Da würde ein schwächerer Start nicht so ins Gewicht fallen, meint Haug. Er meint damit die Qualirunde, die bekanntlich nur neun Spieltage umfasst. Bevor er mit seinem Team in einer Woche zu einem weiteren Bezirksduell bei Türkspor in Neu-Ulm zu Gast sein wird, bekommen es seine Bucher am Samstag (15.30 Uhr) im Felsenstadion mit Olympia Laupheim zu tun. Haug ist vor dem Spiel gegen den Tabellennachbarn vorsichtig optimistisch: „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und die plagen ähnliche Probleme.“ Zumindest Torjäger Manuel Schrapp ist wieder im Kader, dafür steht hinter dem Einsatz von Robin Egle noch ein Fragezeichen und Jan Freybott fällt wegen einem Haarriss am Spann mit Sicherheit länger aus.