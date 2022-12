Turnen

Ein Lokalmatador begeistert die Zuschauer beim "Gymixed" am Kuhberg

Die Tribüne in der Ulmer Kuhberghalle war nahezu ausverkauft. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen einen Turn-Wettbewerb auf hohem Niveau.

Plus Der Pfuhler Alexander Kunz gewinnt mit der Rumänin Antonia Duta das „Gymixed“ in der Kuhberghalle. Die vielen Zuschauer stehen am Eingang sogar Schlange.

Von Stefan Kümmritz

Zwei Jahre lang war das vom Ulmer Turngau auf die Beine gestellte „Gymixed“ pandemiebedingt ausgefallen, nun ging es in der Kuhberghalle wieder über die Bühne. Mit internationalem Flair, vielen begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern und dem Triumph von Lokalmatador Alexander Kunz (TSV Pfuhl) an der Seite der Rumänin Antonia Duta.

