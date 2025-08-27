Pfuhler Turn-Förderverein zeichnet den deutschen Meister Alexander Kunz aus

Bei den deutschen Meisterschaften im Turnen vor vier Wochen in Dresden hat Alexander Kunz von Zweitligist TSV Pfuhl, der derzeit in der Bundesliga für den deutschen Meister KTV Straubenhardt startet, hervorragend abgeschnitten. Er holte an den Ringen und am Reck jeweils den Titel, wurde Vizemeister im Mehrkampf und sicherte sich am Pferd die Bronzemedaille. Dafür wurde er nun im Pfuhler Eugen-Egle-Turnzentrum durch den Pfuhler Turn-Förderverein geehrt. Dessen Vorsitzender Jochen Scheuerer, gleichzeitig DTB-Vizepräsident, und Vereins-Vize Patrick Winter, überreichten dem Nationalturner im Beisein von dessen Trainer Rolandas Zaksauskas einen Scheck über 1000 Euro, den Student Kunz dankbar entgegennahm.

Kunz sagte: „Das war der bislang größte Erfolg in meiner Karriere.“ Scheuerer hat bei der deutschen Meisterschaft am Fernsehgerät mitgefiebert: „Ich saß 20 Zentimeter vor dem Gerät und war völlig enthusiastisch. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass Alex so toll abschneidet.“

Kunz hätte sicher eine Chance, auch bei der Weltmeisterschaft im Oktober in der indonesischen Hauptstadt Jakarta zumindest als Ersatzmann dabei zu sein, aber er verzichtet freiwillig: „Die Nominierungskriterien sind sehr hoch und ich müsste perfekt turnen, um eine Chance zu haben“, sagt er. Stattdessen will er in der Bundesliga-Wettkampfpause neue Elemente einstudieren und an seinen Schwächen arbeiten.

Rolandas Zaksauskas bekam eine Nachbildung des Siegerpokals. Foto: Stefan Kümmritz

Auch sein Trainer Rolandas Zaksauskas wurde ausgezeichnet. Er hat mit dem Turnteam Bayern, dem auch mehrere Pfuhler Jungs angehören, den Titel in der Nachwuchs-Bundesliga geholt. Dafür gab es vom Förderverein eine naturgetreue Nachbildung des Siegerpokals.