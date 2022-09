Fast hätte die SSG Ulm den VfR Aalen halten können

Lokal In einem offenen Pokalfight verliert der Landesligist höchst unglücklich und aufgrund einer Fehlentscheidung des Schiris.

Der David SSG Ulm hat dem Goliath VfR Aalen ordentlich zugesetzt und ihn vor 500 Zuschauern mächtig in Verlegenheit gebracht. „Denen haben wir alles abverlangt“, lautete die erste Einschätzung von SSG-Trainer Bernd Pfisterer. Das Drittrundenspiel im WFV-Pokal gegen den VfR Aalen war eine hauchdünne Angelegenheit, auch wenn der 4:2-Erfolg des Regionalligisten eine andere Deutung nahelegt. Zwei Tore, bei denen SSG-Schlussmann Arend Looser nicht gut aussah und ein Abseitstreffer sicherten den Aalenern, das schmeichelhafte Weiterkommen.