Nelson Weidemann wechselt von Bayern München zu Ratiopharm Ulm

Zwischen dem ersten Gerücht und der Vollzugsmeldung hat es beinahe drei Monate gedauert. Es könnte auch ein frühes Wiedersehen mit Trevion Williams geben.

Zwischen dem ersten Gerücht und der Vollzugsmeldung dauerte es beinahe drei Monate. Als Ratiopharm Ulm am 6. April in der Basketball-Bundesliga gegen Bamberg spielte, da kursierte die erste Nachricht, dass Nelson Weidemann im Sommer von Bayern München zum damals noch amtierenden deutschen Meister wechseln würde. Am Montag bestätigten die Ulmer: Weidemann hat tatsächlich für zwei Jahre unterschrieben.

Der 25 Jahre alte und 1,90 Meter große Spieler hat in der vergangenen Saison mit den Bayern das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen, seine Rolle im Münchener Starensemble war allerdings überschaubar: Eingesetzt wurde Weidemann nur in 23 von 45 Bundesligaspielen, knapp neun Minuten lang stand er durchschnittlich auf dem Feld. Wegen des großen Konkurrenzdrucks war Weidemann in den Jahren zuvor immer wieder ausgeliehen worden. Nach Bamberg, Göttingen und Chemnitz.

Nelson Weidemann wechselt zu Ratiopharm Ulm

In Ulm wird der auf den Positionen eins und zwei einsetzbare Spieler sicher eine deutlich größere Rolle bekommen als zuletzt bei den Bayern. Sportdirektor Thorsten Leibenath freut sich auf Weidemann: „Nelson ist ohne Zweifel einer der stärksten deutschen Guards. Sein unbändiger Motor in der Verteidigung ist ansteckend, seine Explosivität und Kaltschnäuzigkeit sind nur schwer zu stoppen.“ Da Juan Nunez für die NBA gedraftet wurde und Georginho zurück nach Brasilien geht, könnte Weidemann zusammen mit dem 18-jährigen Israeli Ben Saraf das neue Pointguard-Duo bei den Ulmern bilden. Anzunehmen ist allerdings, dass die noch einen erfahrenen (ausländischen) Mann für diese Position holen.

Handlungsbedarf gibt es in Ulm auf jeden Fall auch auf der Centerposition. Trevion Williams hat zwar bescheidene Play-offs gespielt, in der Hauptrunde hat der Amerikaner aber Leistungen abgeliefert, die ihn zu einem Kandidaten für den Titel des wertvollsten Spielers der Basketball-Bundesliga machten. Dass er zu halten ist, das galt und gilt als ausgeschlossen. Trotzdem könnte es für die Fans von Ratiopharm Ulm in der kommenden Saison mindestens zweimal ein Wiedersehen mit Williams geben. Der wird inzwischen als möglicher Neuzugang bei Alba Berlin gehandelt.