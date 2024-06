Ulmer Artistin Lea Toran Jenner tritt in Monte Carlo auf

Das Treffen der weltbesten Artisten und Artistinnen in Monte Carlo ist ein Karrierehöhepunkt für Lea Jenner.

Für sie ist es der absolute Karrierehöhepunkt. Die Ulmer Zirkusartistin Lea Toran Jenner wurde für die 47. Ausgabe des Festival International du Cirque de Monte-Carlo vom 17. bis zum 26. Januar des kommenden Jahres in Monaco eingeladen. Gemeinsam mit ihrem Duopartner Francis Perreault aus Kanada wird sie dann mit ihrem Act „Duo Unity“ um die prestigeträchtigen Auszeichnungen von Monte-Carlo kämpfen.

Besonders bemerkenswert: Die 32-Jährige kommt aus keiner Zirkusfamilie. Umso mehr freut sie sich über die Einladung: „Für mich geht damit ein absoluter Traum in Erfüllung. Es ist immer noch nicht real, dass wir es wirklich geschafft haben – als Artisten ohne familiären Zirkus-Background und auch noch mit einer modernen Disziplin bei diesem sehr traditionellen Festival.“

Das internationale Zirkusfestival Monte-Carlo zeichnet die weltbesten Artisten und Artistinnen aus. Es ist die renommierteste und bekannteste Veranstaltung der Szene, sie wurde bereits 1974 ins Leben gerufen. Aus Deutschland durfte zuletzt der aus einer bekannten Zirkusfamilie stammende und durch zahlreiche TV-Formate bekannte René Casselly in Monte-Carlo auftreten. Sein Act „Pas de trois“ auf Pferden wurde 2023 mit dem Hauptpreis, dem goldenen Clown, ausgezeichnet.

Lea Toran Jenner tritt auch im Moulin Rouge auf

Lea Toran Jenner wurde an der renommierten Zirkusschule in Montreal ausgebildet, es folgten Auftritte unter anderem im Moulin Rouge in Paris, dem Sydney Opera House sowie bei der Europa-Tournee des Cirque du Soleil. Die deutsche Artistin mit spanischen Wurzeln stand also schon auf den größten Bühnen der Welt. 2015 wurde ihr Act auf dem Cirque de Demain, dem größten Festival für zeitgenössischen Zirkus, mit Bronze ausgezeichnet. Genau zehn Jahre danach dürfen Lea Toran Jenner und Francis Perreault mit ihrer modernen Cyr-Rad-Nummer also beim größten traditionellen Zirkusfestival auftreten.

„Monte-Carlo war immer so ein großer Traum, dass ich mich fast nicht getraut habe, das auszusprechen. Wenn wir dann noch eine Auszeichnung bekommen würden, wäre das für mich wie ein Oscar-Gewinn“, sagt die Ulmerin. Bis Ende Juni steht die ehemalige Turnerin noch im Moulin Rouge auf der Bühne.