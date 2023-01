Vöhringen

vor 50 Min.

Luftgewehr: Pfeil Vöhringen im Bundesliga-Finale

Plus Nach einer durchwachsenen Saison werden die Karten in der Ratiopharm-Arena neu gemischt.

Von Stefan Kümmritz

Die Luftgewehrmannschaft des SV Pfeil Vöhringen hat die reguläre Saison als Vierter in der Südgruppe der Bundesliga abgeschlossen und sich damit für das Finale am ersten Februar-Wochenende in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena qualifiziert. Obwohl das Team von Trainer Sven Martini nicht immer souverän aufgetreten ist, hat es sein großes Ziel damit erreicht, weil es in den meisten Begegnungen zumindest Nervenstärke bewies. Am Ende lag Vöhringen nach Punkten sogar gleichauf mit den Top-Drei der Tabelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

