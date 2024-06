Neuer Trainer für die Handballerinnen des SC Vöhringen

Für Mathias Kicherer kommt Andras Csuka. Der kann als Spieler auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken.

Die Handballerinnen des SC Vöhringen haben in ihrer ersten Landesliga-Saison einen sehr guten fünften Tabellenplatz belegt. Die Spielerinnen erholen sich derzeit in der Sommerpause, im Hintergrund wird die neue Spielzeit vorbereitet. Die wichtigste Nachricht: Es gibt einen Trainerwechsel.

Der bisherige Amtsinhaber Mathias Kicherer hat sein Engagement beim SCV beendet, für ihn übernimmt Andras Csuka als Trainer. Csuka hat für die erste Vöhringer Männermannschaft gespielt und er kommt aus einer Handballfamilie: Seine Eltern spielen und trainieren in der höchsten ungarischen Liga und auch seine Geschwister sind auf höchstem Niveau aktiv.

Bereits in Alter von 17 Jahren debütierte Csuka in der ersten Liga beim Handballclub Cegled und wurde in die ungarische Nationalmannschaft berufen. Später spielte er in der ersten Liga in Zürich und in diversen europäischen Wettbewerben. Vor zwei Jahren kam Andras Csuka zum SC Vöhringen. (rfu)