Abschied ohne Reue: Das neue Leben des Dimitrij Mazunov

An Ostern noch Champions League, demnächst Verbandsliga: Dimitrij Mazunov, formal bis Ende Juni Trainer des ehemaligen Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm, wechselt vom Spitzensport in das gehobene Amateur-Segment, schlägt künftig als Spielertrainer für den oberschwäbischen Klub TTF Altshausen auf. Ein zumindest in der jüngeren Liga-Geschichte beispielloser Abstieg, für den 53-jährigen Coach freilich nur unter sportlichen Aspekten. Denn für seine Entscheidung hatte er gute Gründe.

