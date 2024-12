Zum Jahresausklang eine Enttäuschung für den FV Illertissen

Der FV Illertissen hat zwar das letzte Spiel des Jahres am Samstag beim TSV Buchbach mit 0:3 klar verloren. Trotzdem überwintert er als Tabellenvierter der bayerischen Fußball-Regionalliga und das ist angesichts einer extremen Verletzungsmisere eine sehr gute Platzierung. Teilweise mussten in der bisherigen Saison neun Spieler ersetzt werden.

In Buchbach ereignete sich die erste Schlüsselszene schon nach sechs Minuten. Der Buchbacher Tobias Heiland nahm in Strafraumnähe den Ball an und jagte ihn aus der Drehung zum 1:0 in den Winkel. Die anschließenden Bemühungen der Illertisser hätten durchaus belohnt werden können. Etwa in der 24. Minute, als sich Yannick Glessing gekonnt freigespielt hatte und etwa etwa zehn Meter vor dem Tor frei zum Schuss kam, jedoch unglücklich weg rutschte. Kurz darauf kam nach einer Ecke Liam Omore zum Kopfball, er traf jedoch nur die Latte (26.). Fast im Gegenzug die nächste mitentscheidende Szene: Der Buchbacher Daniel Muteba legte von der Torauslinie zurück auf Samed Bahar, der trocken und flach zum 2:0 ins Eck traf (31.) Die Gastgeber spielten sich dann fast in einen Rausch, was in dem Treffer zum 3:0 bereits in der 34. Minute gipfelte. Daniel Muteba eroberte im Strafraum den Ball und schloss zum 3:0 ein. Kurz vor der Halbzeit bot sich Tobias Rühle noch eine Möglichkeit zum Anschlusstreffer, die er vergab. Aber der FVI probierte es weiter. Trainer Holger Bachthaler versuchte es mit einem Doppelwechsel nach einer Stunde. Mit Milos Cocic und Denis Milic brachte er zwei Offensivspieler für die Defensivspezialisten Leander Vochatzer und Niklas Jeck.

FV Illertissen verliert in Buchbach

Das Spiel selbst plätscherte aber in der Folge so dahin. Buchbach musste nicht mehr tun und den Illertissern fehlten die kreativen Lösungsmöglichkeiten. Schüsse von Denis Milic und Nico Fundel waren zu harmlos und in der 86. Minute scheiterte Luka Petrovic nach seinem Alleingang an Torhüter Marcel Brinkmann.

FVI-Trainer Holger Bachthaler sagte anschließend zum Spielgeschehen: „Wir haben uns das anders vorgestellt. In der zweiten Hälfte haben wir noch einmal alles versucht, aber es hat einfach nicht mehr gereicht.“

FV Illertissen: Ponath – Jeck (60. Cocic), Neuberger, Kopf – Gölz, Vochatzer (60. Milic), Fundel, Mannhardt (83. Micic), Omore – Glessing (83. Seemüller), Rühle (83. Petrovic).