SSV Ulm gegen Bayern München: Ein Duell wie David gegen Goliath

Auch wenn die Vorsaison für den FC Bayern München titellos endete, ist der Rekordmeister nach wie vor das Nonplusultra im deutschen Klub-Fußball. Und als wäre der Durchmarsch in die 2. Bundesliga für den SSV Ulm 1846 Fußball nicht schon Sensation genug, gastieren ausgerechnet diese „Super-Bayern“ am Freitag im Ulmer Donaustadion. Das Aufeinandertreffen in der ersten Runde des DFB-Pokals ähnelt dem Duell von David gegen Goliath. Das verdeutlichen auch diese Zahlen und Fakten.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Bayern München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donaustadion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis