Jetzt wollen die Fußballer des SSV Ulm das Donaustadion kaufen

Ein Unentschieden in Berlin. Chapeau. Sportlich hält sich der SSV Ulm 1846 Fußball bisher wacker in der Zweiten Bundesliga. Neben dem Platz kämpfen die Spatzen noch mit der Deutschen Fußballliga (DFL) ums Überleben in Liga zwei. Die Profifußballtauglichkeit des Donaustadions ist ein Dauerbrenner. Die Führung der Profifußballer brachte nun eine neue Idee in die Köpfe der Ulmer Bürgervertretung. Wie der Kauf des Donaustadions funktionieren soll.

