Stadt Blaustein will gegen Autoposer und Raser vorgehen

Seit Anfang September 2025 ist in Blaustein die Einfahrt von der Ulmer Straße in die Max-Hilsenbeck-Straße nicht mehr möglich. Autofahrer müssen ab sofort die Einfahrt über die Kurt-Mühlen-Straße nutzen. Für Radfahrer gilt die Regelung nicht. Die so genannte unechte Einbahnstraße ist eine Reaktion auf die wachsenden Aktivitäten der Poser-Szene rund um die RAN-Tankstelle in Blaustein. Die Stadt Blaustein teilt mit, dass so die lärmenden Kreisfahrten im Uhrzeigersinn zwischen Ulmer Straße, Max-Hilsenbeck-Straße und Kurt-Mühlen-Straße unterbunden werden.

Blaustein soll für Poser an Attraktivität verlieren

Blausteins Bürgermeister Konrad Menz sagt: „Mit dieser und weiteren Maßnahmen wollen wir erreichen, dass der Treffpunkt an Attraktivität für die sogenannte Poser- und Tuningszene verliert.“ An der RAN-Tankstelle in der Kurt-Mühlen-Straße und den benachbarten Parkplätzen von Aldi und Lidl treffen sich regelmäßig Autofahrer, die mit ihren meist getunten Fahrzeugen unnötigen Lärm mit teils deutlich erhöhter Geschwindigkeit verursachen. Seit diesem Jahr wird dort auch regelmäßig von der Polizei kontrolliert. Mittlerweile hat das Polizeipräsidium Ulm zur Meldung von auffälligen Fahrzeugen eine eigene E-Mailadresse eingerichtet. Unter ulm.pp.poser@polizei.bwl.de können Bürgerinnen und Bürger diese Autos melden.

Die Stadt Blaustein steht wegen dieses lästigen Phänomens, das auch die Nachtruhe in der Stadt stört, bereits seit dem Sommer 2024 mit Anwohnern der Ulmer Straße und den Polizeibehörden im Austausch. Im Frühjahr 2025 gab es ein Gespräch mit dem Pächter der RAN-Tankstelle und in der Folge versuchte die Stadtverwaltung, auch mit Ansprechpartnern bei Aldi und Lidl in Kontakt zu treten. Während mit Aldi ein lösungsorientierter Austausch zustande kam, sei das mit Vertretern von Lidl bislang nicht möglich. „Partnerschaftliches Miteinander verstehen wir anders“, kritisiert Menz.

Die Stadt wird dennoch konsequent an der Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Eindämmung der Poser-Szene arbeiten und die nächsten Schritte in Absprache mit den Beteiligten vorbereiten. Ende September findet ein weiteres Treffen auf Arbeitsebene statt.

Mit vielen Nadelstichen will der Bürgermeister die Szene verdrängen

Bürgermeister Menz legt seine Hoffnung darauf, dass „dauerhaftes Setzen von Nadelstichen die Szene zu einem Umdenken und einer Abkehr von Blaustein“ bringen dürfte. „Die Rechtslage ist leider kompliziert und die direkten Zugriffsmöglichkeiten auf Störenfriede sind nur eingeschränkt und mit hohem logistischen Aufwand seitens der Polizei realisierbar“, so seine Einschätzung. Man müsse sich jedoch im Klaren sein, dass auch der fließende Verkehr außerhalb der Ortsgrenze Blausteins auf der B 28 zwischen Ortsausgang bei der RAN-Tankstelle und Söflingen zu massiven Lärmbeeinträchtigungen führt, wenn szenegeneigte Fahrer während der Fahrt die Motoren aufheulen lassen. „Leider kann nicht jedes hirnlose Verhalten eines Einzelnen zu jeder Tages- oder Nachtzeit behördlich unterbunden werden“, so sein ernüchterndes Fazit. (AZ)