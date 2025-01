Ausstellung im Stadthaus: „Beglückende Begegnungen“ mit Richter, Warhol und Co.

Gerhard Richter, Joseph Beuys, Hanne Darboven. Vor der Kamera von Angelika Platen haben sie alle posiert, die großen Künstlerinnen und Künstler der vergangenen 50 Jahre. Platen hat sich auf Künstlerporträts spezialisiert. Eine Auswahl ihres viele hunderte Bilder umfassenden Werks ist nun im Ulmer Stadthaus zu sehen. Es sind Porträts, die neue Perspektiven auf bekannte Namen erschließen.

Angelika Platen hat einen feinen Blick für die Menschen, die Kunst machen, aber auch für die Kunst, die sie schaffen. Oft greifen ihre Fotografien das Werk der jeweils Porträtierten auf. Eindrücklich ist das etwa am Bild von Christian Boltanski zu sehen. Die linke Hälfte seines Gesichts ist von einer nackten Glühbirne beleuchtet, die rechte Hälfte verschwindet in der Dunkelheit. In Anmutung und Emotion dem gar nicht unähnlich, was der Franzose Boltanski selbst geschaffen hatte. Dabei entstand das Bild aus einer Zufallsbegegnung bei der Art Basel 2002, wie sich Angelika Platen erinnert. Nur vier Bilder konnte sie am Rand der Messe kurz machen – eines davon dieser Volltreffer.

Andy Warhol in der Galerie von Gunter Sachs abgelichtet

Manchmal geht es ganz schnell, etwa bei Boltanski und auch bei Andy Warhol, den Platen im Atelier Gunter Sachs erwischte, das sie in den 70ern vier Jahre lang leitete. Meist verabredete sich die in Heidelberg geborene Fotografin aber für längere Sessions mit den Künstlerinnen und Künstlern. Viele haben sich auch länger Zeit genommen für die Porträts, die dann unter anderem auf der Startbahn am Flughafen entstanden, am Rheinufer oder doch in den Ateliers. Für die Fotografin waren das im Laufe der Zeit viele „Beglückende Begegnungen“ – so auch der Titel der Ausstellung, die nun den Besucherinnen und Besuchern über die gezeigten Porträts ebenfalls „Beglückende Begegnungen“ ermöglichen will, wie Kuratorin Wiebke Ratzeburg erklärt.

Ein Selbstporträt mit Sigmar Polke: Das Bild ziert auch das Cover von Platens neuem Werkband. Foto: Angelika Plate, 1973

Platens Porträts entstanden im Wesentlichen in zwei Phasen. Sie fotografierte von 1968 bis 1974 und fing nach einer langen Pause ab 1997 wieder an. Manch Künstler besuchte sie ihn beiden Schaffensphasen. Als sie beispielsweise Gerhard Richter das erste Mal fotografiert hatte „konnte man noch nicht wissen, dass er einmal zu den größten seiner Zeit gehören“ würde, so Platen. Im Stadthaus hängen nun die älteren Porträts neben neueren – Künstler in jungen Jahren und später als gereifte Personen. Zu sehen sind Zeitsprünge, die Entwicklungen sichtbar machen.

Seit den 90ern entstanden vermehrt Porträts von Frauen

In ihrer zweiten Schaffensphase holte Angelika Platen gerne Frauen vor ihre Kamera. Ausschnitte aus der Serie „Meine Frauen“ sind nun auch im Stadthaus zu sehen, darunter Porträts von Hanne Darboven, der gebürtigen Ulmerin Birgit Brenner oder auch von Fotokolleginnen wie Herlinde Koelbl, deren Merkel-Porträts ab dem 2. Februar ebenfalls im Stadthaus zu sehen sein werden, oder auch Donata Wenders. In diesem Teil der Ausstellung finden sich auch vermehrt Fotografien in Farbe. Sonst setzt Platen oft auf schwarz-weiß, aber in einer solchen Lebendigkeit, dass das Fehlen von Farbe kaum auffällt.

Was ist Platens Geheimnis? Wie schafft sie diese Porträts, die – so hat man das Gefühl – auch auf den Charakter der fotografierten Künstler blicken lassen? „Das Gefühl für die Kunst, aber auch, sich in den Künstler hineinzuversetzen“ gehöre laut Platen dazu. „Man muss den Abstand wahren und den Abstand überbrücken, damit man wirklich in die Seele des Künstlers schauen kann“, sagt sie. Platen zeige die Personen von ihrer guten Seite, ohne zu schönen, sagt die Kuratorin Ratzeburg. Ästhetisch, aber erkennbar und realistisch. Dabei sieht sich Platen selbst mit ihrer Kamera nicht nur als Dokumentatorin, sondern auch als Künstlerin.

Gerade ist Platen dabei ihren Vorlass – „Nachlass kann man ja noch nicht sagen“ – zu organisieren. Ihre große Sammlung von Künstlerporträts anderer Fotografen hat die inzwischen 82-Jährige an die Sammlung Würth verkauft. Eine Auswahl ihrer eigenen Werke hat sie jüngst in einem dicken Bildband mit dem Titel „Künstlerporträts“ zusammengefasst. Auch die Ulmer Ausstellung sieht Platen in diesem Kontext. „Beglückende Begegnungen“ sieht sie als Retrospektive, die einen guten Einblick in ihr Werk gibt.

Termin: Vernissage mit Künstlerinnengespräch diesen Samstag, 25. Januar, 19 Uhr im Stadthaus. Kuratorinnenführung mit Wiebke Ratzeburg am Sonntag, 26. Januar, 11.30 Uhr.