Stadtradeln 2025: Um vier Uhr aufgestanden und auf Umwegen zur Schule geradelt

Mit einer Preisverleihung im Foyer des Landratsamts ist das Stadtradeln 2025 im Landkreis Neu-Ulm zu Ende gegangen. Landrätin Eva Treu ehrte die engagiertesten Radlerinnen und Radler sowie die erfolgreichsten Teams und würdigte damit deren Einsatz für nachhaltige Mobilität und Klimaschutz. Insgesamt beteiligten sich 1508 aktive Radlerinnen und Radler in 107 Teams und legten gemeinsam 331.802 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Das ist mehr als achtmal um die Erde herum. Dadurch konnten laut Pressemitteilung des Landratsamtes rund 54 Tonnen CO₂ eingespart werden.

„Das Stadtradeln ist mehr als ein Wettbewerb – es ist ein Statement für Klimaschutz, Gesundheitsförderung und Teamgeist“, sagte Landrätin Treu in ihrer Ansprache. Besondere Leistungen wurden in verschiedenen Kategorien prämiert. Die Einzelwertungen:

Einzelwertungen beim Stadtradeln 2025 im Landkreis Neu-Ulm

Helmut Seemüller aus Senden sicherte sich mit 2326 Kilometern den ersten Platz bei den Erwachsenen.

Georg Hügel (Nersingen) und Hubert Stratmann (SV Biberach) belegten Platz zwei und drei.

Unter den Jugendlichen überzeugten Schüler des Illertal-Gymnasiums Vöhringen, darunter Noah Duborvolsky mit 841 Kilometer und 213 Fahrten.

Auf die Frage der Landrätin, wie Noah Duborvolsky es geschafft habe, im Schulalltag so viel zu radeln, beeindruckte der engagierte Schüler mit der Antwort, dass er extra immer um 4 Uhr aufgestanden und auf Umwegen zur Schule gefahren sei.

Heike Schaaf aus dem Fachbereich Soziales und Senioren erradelte 728 Kilometer und holte sich den ersten Platz vor Günter Wolf aus dem Fachbereich Grundstücks- und Gebäudewirtschaft sowie Bernd Luthardt aus dem Fachbereich Soziales und Senioren. Die Teamwertungen:

Teamwertungen beim Stadtradeln 2025 im Landkreis Neu-Ulm

In der Kategorie meiste Fahrten/Person siegte das Team M.Pedalu aus Holzheim mit 47 Fahrten pro Person.

Bei den meisten Kilometern pro Person überzeugte die RV Gruppe 2 aus Holzheim mit 1.143 km pro Person.

In der Gesamtwertung erzielte das Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm gleich dreifache Platzierungen: größtes Team (218 Aktive), die meisten Kilometer (36.362 km) sowie der zweite Platz bei der Anzahl der Fahrten (45).

Das Illertal-Gymnasium Vöhringen erreichte unter anderem den ersten Platz bei den meisten Fahrten (2717).

Die schönsten Eindrücke vom Stadtradeln wurden bei einem Fotowettbewerb ebenfalls ausgezeichnet. Unter den Gewinnern: Gerhard Mayer mit einem stimmungsvollen Sonnenuntergangsbild, Bernd Hieber und Erwin Nothelfer mit einem Foto vor der „Blauen Traube“ in Obenhausen sowie die Stadtverwaltung Vöhringen mit einem Beitrag zur Auftaktrunde mit Herrn Bürgermeister Neher. Auch 2026 wird der Landkreis Neu-Ulm wieder beim Stadtradeln dabei sein. (AZ)