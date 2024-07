Städtischer Chatbot „Ulmer Spatz“ ist aktiv und kann auch Schwäbisch

Er heißt sehr ulmisch „Ulmer Spatz“ und ist ein KI-gestützter virtueller Assistent, der ab sofort Bürgeranfragen auf der städtischen Homepage ulm.de beantworten kann. Er ist künftig rund um die Uhr, sieben Tage die Woche im Einsatz und beantwortet die an ihn gestellten Fragen – und das auf Wunsch sogar in unterschiedlichen Sprachen wie auch in Leichter Sprache, was natürlich einen Mehrwert bietet.

Der „Ulmer Spatz“ beherrscht außerdem verschiedene Umgangsformen wie etwa poetisch à la Shakespeare oder weise und kryptisch wie Yoda, was den Unterhaltungswert steigert. Schwäbisch kann der „Ulmer Spatz“ natürlich auch.

Der Chatbot könne verschiedenste Fragen kompetent und wortgewandt beantworten, teilt die Stadt Ulm mit. Tatsächlich macht er seine Sache gut, wenn man ihn etwa fragt, wo man Müll entsorgen kann. Der Chatbot öffnet sich, wenn man auf das kleine Spatzensymbol in der rechten unteren Ecke klickt. „Grüß di“, sagt er zum Beispiel auf Schwäbisch zur Begrüßung und zum Abschied: „Falls d‘r no Fragen hosch, helf i dir gern weiter!“

Der „Ulmer Spatz“ kennt alle Informationen der Website

Der „Ulmer Spatz“ kennt alle Informationen der Website ulm.de, er weiß, welche Abteilung wofür zuständig ist und nennt Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszeiten. Außerdem kann er Auskunft zu Veranstaltungen geben. „Wir setzen Künstliche Intelligenz ein, um Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten, Mitarbeitende von Routinen zu entlasten, um damit auf die steigende Komplexität der Aufgaben bei gleichzeitigem Personalmangel zu reagieren“, sagt Jan Tschemernjak, Chef der städtischen IT. Dazu gehöre auch ein immer erreichbarer, attraktiver Bürgerservice.

„Durch den Einsatz von KI werden Verwaltungsabläufe effizienter“, sagte Oberbürgermeister Martin Ansbacher in seiner Schwörrede. Am Ende solle mehr Zeit bleiben für Bürgerberatung, weil Routinen von der KI übernommen werden. Die erste praktische Umsetzung sei der Chatbot „Ulmer Spatz“.

Weitere Ulmer Chatbots sollen folgen

Auch für die Mitglieder des Ulmer Gemeinderats wird es bald einen solchen Service geben, kündigt die Stadt an: „Albert“ (in Anlehnung an den berühmtesten Ulmer) ist ein Chatbot, der auf das Ratsinformationssystem der Stadt zugreifen kann und die Ratsmitglieder mit Informationen zu den Beschlüssen und Entwicklungen der letzten 15 Jahre versorgen soll.

Im Rahmen der Kooperation mit dem Ulmer Unternehmen „Youniquehorns“ soll die Ulmer Chatbot-Familie stetig weiterwachsen: Neben dem „Ulmer Spatz“ und „Albert“ werde die städtische IT weitere Angebote für Mitarbeitende zur Verfügung stellen, beispielsweise einen Chatbot für das Intranet.