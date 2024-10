Seit dem Frühjahr befindet sich die Bäckerei Mäschle aus Laupheim im Insolvenzverfahren. In den vergangenen Tagen herrschte nun Unklarheit, ob es für die Bäckerei mit seinen 14 Filialen in der Region überhaupt weitergeht. Das Unternehmen schaffte es nicht, in Eigenregie einen Plan vorzulegen, wie es aus den roten Zahlen wieder herauskommt.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäckerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Laupheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis