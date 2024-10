Starke Leistung von Ratiopharm Ulm vor prominenten Gästen

Ratiopharm Ulm bleibt in dieser Basketball-Saison wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Am Dienstagabend setzte sich der Bundesligist im Eurocup gegen die spanische Mannschaft aus Badalona und damit gegen ein wirkliches Schwergewicht mit 87:83 durch.

Es waren ein paar NBA-Späher in der Halle, unter ihnen auch ein ganz prominenter: Brad Stevens, der Manager des Meisters Boston Celtics. Wegen Karim Jallow und Tommy Klepeisz waren er und seine Kollegen nicht gekommen, beide gehörten sie auch wie schon in der vergangenen Woche in Polen nicht zum Kader des Bundesligisten. Aber in der besten Liga der Welt interessiert man sich sowieso vor allem für die Teenies. Also am Dienstagabend für Ben Saraf und Noe Essengue bei Ulm sowie für Michael Ruzic bei Badalona.

Der auch erst 17 Jahre alte Kroate und seine Teamkollegen hatten bis tief ins zweite Viertel hinein riesige Probleme mit einer Ulmer Mannschaft, die an beiden Enden des Feldes richtig gut spielte und zweistellig führte (33:19). Bis zur großen Pause schmolz der Vorsprung auf sieben Punkte (43:36), nach zwei Dreiern nacheinander von Marcio Santos und Alfonso Plummer war er gegen Ende des dritten Viertels wieder auf 57:42 angewachsen. Auf vier, fünf Punkte kamen die Spanier in den letzten Minuten wieder heran. Aber die sehr junge Ulmer Mannschaft behielt die Nerven und würgte diese letzte Aufholjagd des Gegners ab. Die letzten vier und entscheidenden Punkte gingen auf das Konto von Ben Saraf. Das dürfte den NBA-Promis gefallen haben.

Beste Ulmer Werfer: Weidemann (17), Saraf (15), Plummer (13).