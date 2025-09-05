Starkregen verursacht Unfälle auf der A8 bei Ulm: BWM und Skoda schleudern über Fahrbahn

Der Starkregen am gestrigen Donnerstagabend verursachte gleich zwei Unfälle auf der A8 bei Ulm. Ein BMW-Fahrer und der Fahrer eines Skodas verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und schleuderten in die Fahrbahnbegrenzungen. Dabei entstand ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 64-Jährige mit seinem BMW von Stuttgart in Richtung Ulm. Bei Dornstadt verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW geriet ins Schleudern und prallte rechts in die Leitplanken. Das Auto kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro.

Zweiter Unfall: Skoda schleudert durch Leitplanke und überschlägt sich

Wenig später verlor ein weiterer Fahrer an exakt derselben Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 39-Jährige fuhr ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit von Stuttgart in Richtung Ulm. Auch er verlor auf der Höhe von Dornstadt durch den Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches infolgedessen links gegen eine Betongleitwand stieß. Anschließend schleuderte der Wagen nach rechts über alle drei Fahrspuren.

Da die rechten Schutzplanken bereits vom vorherigen Unfall stark beschädigt waren, kam der Fahrer von der Fahrbahn ab. In der Böschung überschlug sich das Auto und kam anschließend, rund 50 Meter weiter, wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

So lange war die A8 gesperrt

Die Verkehrspolizei Heidenheim schätzt den Schaden am Skoda auf 20.000 Euro. Die Schäden an den Verkehrseinrichtungen sowie der Flurschaden werden auf rund 5000 Euro geschätzt. Aufgrund des großen Trümmerfelds und starker Verschmutzung der Fahrbahn musste die Fahrtrichtung München voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich. Abschlepper bargen beide Autos. Ab etwa 23 Uhr waren alle drei Fahrspuren wieder befahrbar. (AZ)