Geplanter Abschied von Heizöl und Erdgas: Wie heizt Neu-Ulm in 15 Jahren?

Allein durch Wärme verursacht Neu-Ulm einen Ausstoß von rund 300.000 Tonnen CO₂ im Jahr. Geheizt wird zu 84 Prozent mit fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Öl. Dabei entfallen 59 Prozent des Verbrauchs auf private Haushalte, 40 Prozent auf Gewerbe/Industrie und ein Prozent auf kommunale Gebäude. Diese Zahlen aus dem Jahr 2023 will die Stadt in naher Zukunft weit hinter sich lassen: Ziel ist die Klimaneutralität bis 2040. Doch wie heizen die Bürgerinnen und Bürger dann in 15 Jahren?

Am 15. Oktober informiert die Stadt Neu-Ulm im Edwin-Scharff-Haus über den Wärmeplan

Im Auftrag der Stadt arbeitet das Bifa Umweltinstitut aus Augsburg derzeit an einem kommunalen Wärmeplan. Dabei handelt es sich um ein strategisches Fachkonzept zur langfristigen Ausrichtung der Wärmeversorgung in Neu-Ulm auf Klimaneutralität und Effizienz. Bis Juni 2028 muss der Plan fertig sein. Ein Entwurf liegt mittlerweile vor.

Die Ergebnisse wurden kürzlich im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung findet am Mittwoch, 15. Oktober, eine Informationsveranstaltung im Edwin-Scharff-Haus für Bürgerinnen und Bürger statt. Beginn ist um 18.30 Uhr im kleinen Saal. Neben der Stadt und der Bifa informieren auch die Regionale Energieagentur Ulm (REA) über ihr Beratungsangebot für Gebäudeeigentümer sowie die SWU Energie über ihre Wärmetransformationsplanung. Dabei geht es um die Umstellung des bestehenden Fernwärmenetzes auf erneuerbare Energien und geplante Netzerweiterungen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Das Szenario bis 2040 sieht einen massiven Ausbau der Fernwärme vor. Etwa 30 Prozent des Wärmebedarfs sollen bis dahin dadurch gedeckt werden. Das betrifft vor allem die Innenstadt, in der bereits heute viele Leitungen verlegt werden. Derzeit beispielsweise in der Augsburger Straße. Die Fachleute gehen außerdem davon aus, dass es in 15 Jahren etwa zehnmal so viel Wärmepumpen wie heute geben wird. Das betrifft vor allem Einzelhäuser, neue Quartiere und kleinere Siedlungen. Etwa 40 Prozent des Bedarfs sollen künftig so gedeckt werden. Wobei die Sache auch einen Haken hat, wie Jörg Oberle, der Leiter der Hauptabteilung Stadtplanung, sagte: „Je mehr Bauherren eine Wärmepumpe einbauen, desto geringer wird das Potenzial für Fernwärme.“

Öffentlichkeitsbeteiligung Parallel zur Informationsveranstaltung eröffnet die Stadt Neu-Ulm ein förmliches Beteiligungsverfahren: Noch bis 6. November 2025 können Bürgerinnen und Bürger Stellungnahmen zum Entwurf des kommunalen Wärmeplans abgeben.

Der Entwurf wird in dieser Zeit online unter www.neu-ulm.de/auslegungen veröffentlicht sowie im Rathaus Neu-Ulm öffentlich ausgelegt.

Die eingehenden Stellungnahmen fließen in die Abwägung zur Fertigstellung des Wärmeplans ein.

Der endgültige Wärmeplan der Stadt Neu-Ulm soll im Frühjahr 2026 beschlossen werden.

Das Potenzial für Tiefengeothermie wird derzeit durch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) untersucht. Mit einer neuartigen Technologie könnte Erdwärme aus einer Tiefe von bis zu 7000 Metern gewonnen werden. Die Erkundungs- und Aufsuchungsphase dauert noch bis Ende 2026. Danach entscheiden die SWU, ob das Vorhaben zwischen Neu-Ulm und Senden machbar ist und sich rentiert. Falls es Wirklichkeit wird, können etwa 13.500 Haushalte mit Wärme versorgt werden.

Holz und Biogas werden der Prognose nach weiterhin genutzt, aber in begrenztem Umfang. Die Nutzung von Erdgas und Heizöl soll dagegen spätestens bis 2040 weitgehend auslaufen. Zur Klimaneutralität beitragen soll die deutlich vorangetriebene Sanierung von Gebäuden, also etwa neue Fenster, Dämmung und effiziente Heiztechnik. Das soll den künftigen Wärmebedarf erheblich senken. Förderprogramme von Bund, Land und Stadt sollen die Bürger dabei finanziell unterstützen.

Die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sagt: „Ohne ambitionierte Ziele geht gar nichts“

Eine gewisse Skepsis bleibt, auch bei Stadträtinnen und Stadträten. „Wir brauchen für die Leute praktikable und bezahlbare Lösungen“, sagte etwa Rudolf Erne (SPD) im Ausschuss. „Es kann nicht sein, dass einer sein Haus verkaufen muss, weil er sich keine Wärmepumpe und keinen Umbau leisten kann.“ Zum selbst gesteckten Ziel der Stadtverwaltung, bereits bis 2028 klimaneutral zu sein, meinte er: „Liebe Leute, das geht nicht.“ Chefstadtplaner Jörg Oberle räumte ein: „Das ist natürlich ambitioniert. Aber der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist ja nicht verkehrt.“ Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) sagte dazu: „Ohne ambitionierte Ziele geht gar nichts.“