Erfolg auf der A7: Polizei schnappt Dieb, der deutschlandweit agierte

Bei einer Kontrolle auf der A7 konnte die Polizei bei Elchingen einen bundesweit agierenden Dieb fassen. Neben Bargeld hatte er auch Einbruchswerkzeug dabei.

Der Dieb befand sich auf dem Rückweg nach Köln

Bereits am vergangenen Sonntagabend ging den Fahndern der Grenzpolizeiinspektion Lindau der Dieb ins Netz. Gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten den 52-jährigen Mann auf der A7 in Höhe Elchingen, als er sich mit seinem Transporter auf dem Rückweg nach Köln befand. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizisten vier neue Felgen im Wert von circa 4000 Euro, rund 60 Liter Kraftstoff sowie diverses Einbruchs- und Diebstahlequipment.

Aufgrund des Verdachts bereits begangener Straftaten stellte die Polizei das Diebesgut und das Equipment sicher. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben mehrere mögliche Tatorte in ganz Deutschland. Kurz darauf untersuchte die Polizei einen der Tatorte. Hier standen zwei Firmenlastwagen einer örtlichen Firma im Fokus. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern noch an. Da der Beschuldigte seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, setzte ihn die Polizei nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. (AZ)