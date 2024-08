Neu-Ulm „Das ist unfair“: Beschäftigte von Lebkuchen Weiss fordern mehr Lohn

Knapp 300 Tonnen Süßwaren werden täglich in der Lebkuchenfabrik in Neu-Ulm hergestellt. Am Mittwoch aber stand das Werk still. Die Gewerkschaft rief die Mitarbeitenden zum Streik auf.