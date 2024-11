In Neu-Ulmer Werkstatt fliegen die Fäuste

Eine Körperverletzung in einer Autowerkstatt beschäftigte die Polizei in Neu-Ulm: Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr kam es in der Dieselstraße zunächst zu einem Streit zweier Mitarbeiter einer Autowerkstatt.

Grund war laut Polizeibericht, dass während der Reparatur eines Fahrzeugs womöglich ein falsches Teil verbaut wurde. Nach einem kurzen Streitgespräch packte der Mitarbeiter den Monteur und schlug ihm unvermittelt mehrmals ins Gesicht. Der Monteur wurde hierdurch leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt wegen Körperverletzung. (AZ)