Ehepaar wegen Verdachts des Drogenhandels in U-Haft

Die Polizei hat bei einem Ehepaar in Süßen (Kreis Göppingen) mehrere Kilogramm Drogen, Schusswaffen und Bargeld in fünfstelliger Höhe gefunden. Das Paar sitzt aktuell wegen des Verdachts des Drogenhandels in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer, 27 Jahre alter Mann, der mit dem Ehepaar in Kontakt stand, soll am mutmaßlichen Drogenhandel beteiligt gewesen sein. Er befindet sich der Mitteilung zufolge aber wieder auf freiem Fuß.

Aufgrund eines dringenden Verdachts hatten Beamte am Donnerstag die Wohnung des 31-Jährigen und seiner 27-jährigen Ehefrau durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Dort und an weiteren Orten im Kreis Göppingen stellten Beamte demnach mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sicher - ersten Tests zufolge handle es sich um 24 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Kokain. Laut Bericht wurden auch Schusswaffen und mehrere zehntausend Euro Bargeld gefunden, das aus dem Drogenhandel stammen soll. (dpa/AZ)