Handfeste Auseinandersetzung in der Nacht: Täter treten auf Jugendlichen ein

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen ist es am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Neu-Ulm gekommen. Die Beteiligten waren zunächst im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs und stiegen an der Augsburger Straße aus. Dort gerieten sie nach aktuellem Ermittlungsstand aus einer Nichtigkeit heraus in Streit.

Einer der Täter packte den jugendlichen Geschädigten und trat ihn gegen den Fuß. Der Geschädigte setzte sich zur Wehr und drückte den Angreifer zu Boden. Der Begleiter des Täters griff daraufhin ein und schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Als der Geschädigte zu Boden ging, traten die beiden Angreifer mehrfach mit ihren Füßen gegen seinen Oberkörper. Nach der Tat flüchteten die Täter zusammen mit weiteren Zeugen in unbekannte Richtung, so die Polizei.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)