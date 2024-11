In Weißenhorn haben bislang unbekannte Täter die Reifen eines geparkten Autos zerstochen. Am Samstagabend parkte der Fahrer eines weißen VW sein Fahrzeug. Als er später zurückkehrte, waren beide Hinterreifen mutwillig zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weißenhorn unter Telefonnummer 07309 96550 in Verbindung zu setzen.

