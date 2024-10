Neu-Ulm Tattoo-Messe in der Ratiopharm Arena: Über 200 Künstler treffen sich in Neu-Ulm

Über 200 Tattoo-Künstler treffen sich an diesem Wochenende in der Ratiopharm Arena zur dritten Messe dieser Art. Was Besucherinnen und Besucher erwarten dürfen.