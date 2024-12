Kompletter Server-Ausfall bei der Stadt Ulm

Bei einem Server-Update im Rechenzentrum ist es am Sonntagabend zu einem kompletten Server-Ausfall bei der Stadt Ulm gekommen. Die meisten Systeme laufen inzwischen wieder, aber der Mailverkehr mit der Stadtverwaltung funktioniert noch nicht, genauso wie einige Fachanwendungen, teilt die Ulmer Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Die Mitarbeiter der Stadt können weder Mails empfangen, noch nach draußen oder intern verschicken.

Wer ein Anliegen hat, das nicht dringend ist, dem empfiehlt die Stadtverwaltung, den Besuch bei der Dienststelle zu verschieben. Wer sichergehen will, dass er bedient werden kann, erkundigt sich am besten vorab telefonisch bei der jeweiligen Dienststelle.

Derzeit werde mit Hochdruck an der Behebung des technischen Problems gearbeitet. Ein Hacker-Angriff sei ausgeschlossen. Es sei lediglich das Server-Update schiefgegangen, erklärt Stadtsprecherin Marlies Gildehaus. Nachdem infolgedessen alle Server heruntergefahren sind, müsse man sie nun alle wieder an den Start bringen, was Zeit in Anspruch nehme. (AZ/dtp)