Galerie im Venethaus: Terence Carr gibt Einblick in sein Schaffen

In der Galerie im Venethaus ist Terence Carr ohnehin stets präsent. Der Augsburger Künstler berät Galerieinhaber, Sammler und Mäzen Werner Schneider in Fragen rund um die Kunst und plant mit ihm die Ausstellungen, die in Neu-Ulm gezeigt werden. Nun sind es seine eigenen Werke, die in den kommenden Wochen dort zu sehen sind und die – laut Ausstellungstitel – nichts Geringeres als „Die nackte Wahrheit“ zeigen.

Werner Schneider: Frühstücke jeden Tag mit Terence Carr

Zur Vernissage war Werner Schneider voll des Lobes für seinen künstlerischen Weggefährten. „Jeden Tag frühstücke ich mit Terence Carr“, erzählte er. Natürlich nicht immer mit ihm persönlich, aber eine seiner Skulpturen steht auf Schneiders Esstisch. Denn auch privat umgibt sich Schneider gern mit der Kunst Carrs. Es schätze an ihr, dass sie nicht aggressiv und politisch ist, sagt Schneider.

In der aktuellen Schau mit Werken aus diesem und dem vergangenen Jahr zeigt sich Carrs Kunst auch etwas bunter als früher. Seine halbreliefartigen Wandskulpturen aus Holz sind in besonders kräftigen Farben bemalt. Er wählte biblische Szene als Inspiration für diese Werke, in denen nackte Menschen als Protagonisten auftreten. Einen Kontrast dazu bilden die im Raum verteilten Skulpturen, ebenfalls aus dem Material Holz gearbeitet. Mithilfe einer Kettensäge schälte Carr die Figuren aus dem Stamm. Manche haben etwas Farbe bekommen, die meisten sind aber in weiß gehalten, graue Schattierungen schaffen noch mehr Dimensionalität.

Vom Offizier zum Künstler

Terence Carr ist seit seinem Studium in Augsburg, das er Anfang der 1980er Jahre abgeschlossen hatte, als freischaffender Künstler tätig. Dabei blickt er auf keinen geradlinigen Karriereweg zurück. Carr entstammt einer britischen Familie, ist Kenia geboren und aufgewachsen und ließ sich anschließend an der renommierten Offiziersschmiede, der Royal Military Academy in Sandhurst ausbilden und war anschließend als Offizier in der britischen Armee tätig.

Ob sich in seinen Werken wirklich die in Sandhurst eingedrillten Werte wie Disziplin, Struktur oder Präzision widerspiegeln, wie ein Kritiker einst formulierte, möchte Carr selbst nicht beurteilen. Was er sagt: „Ich finde, unsere Tugenden gehen wirklich verloren und werden durch andere ersetzt.“ Seine Arbeiten thematisieren also auch den heutigen Hedonismus und die Spaßgesellschaft, erklärt Carr. In der Galerie im Venethaus kann sich nun jeder ein eigenes Bild machen.

Info: Galerie im Venethaus ist immer Donnerstag und Freitag, 16 bis 20 Uhr, geöffnet.