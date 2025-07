Bei Autounfall in Thalfingen werden drei Personen verletzt

Ein Autounfall mit drei Verletzten hat sich am Samstag bei Thalfingen ereignet. Eine 28-jährige Autofahrerin hat an der Einmündung der Pfuhler Straße auf die Kreisstraße NU8 den Wagen eines 33-Jährigen übersehen. Sie nahm ihm die Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß.

Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Alle drei Insassen des Autos der 28-Jährigen, neben der Fahrerin waren das noch eine 31-Jährige und ein 35-Jähriger, wurden leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch die Besatzung eines verständigten Rettungswagen versorgt. Der 33-Jährige blieb nach bisherigen Kenntnisstand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Die 28-jährige Unfallverursacherin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (AZ)