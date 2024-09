"Russischer Bär": Seltener Schmetterling flattert durch Thalfingen

Sein Name irritiert zunächst ein bisschen: „Russischer Bär“ (oder auch „Spanische Flagge“) heißt ein ungewöhnlicher Nachtfalter, der auch tagaktiv ist. Im Flug oder mit geöffneten Vorderflügeln wird bei dem Tier eine auffällige grelle orange Warnfarbe sichtbar. Eigentlich ist der Russische Bär ein eher südliches Tier: Die Art wurde sogar namensgebend für das „Schmetterlingstal“ auf der Insel Rhodos. Nun ist das Insekt, das nicht häufig ist, auch in Thalfingen aufgetaucht, wo es eine Vorliebe für Schmetterlingsflieder und weiße Hauswände zeigt.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb freut sich über das Vorkommen in Elchingen

Das Besondere an der Schmetterlingsart, die auch in Mitteleuropa vorkommt: Die Art ist nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU als „pioritäre Art“ geschützt, was bedeutet, dass Gebiete, in denen das Tier vorkommt, als Schutzgebiete auszuweisen sind. Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb freut sich über das Vorkommen des bunten Schmetterlings aus der Unterfamilie der Bärenspinner auf Gemeindegebiet, und auch der baden-württembergische Schmetterlingsexperte Walter Schön bezeichnet die Entdeckung des Russischen Bären in Thalfingen als tollen Fund. (köd)