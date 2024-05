Thalfingen

vor 18 Min.

So feiert der Kindergarten St. Laurentius sein 50-jähriges Bestehen

Der katholische Kindergarten St. Laurentius in Thalfingen besteht seit 50 Jahren. Das wird am 4. Mai gefeiert.

Plus Im Frühjahr 1974 wurde die katholische Kita in Thalfingen eröffnet. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich einiges geändert – auch die Zahl der Bewerberinnen.

Von Dagmar Hub

Der katholische Kindergarten St. Laurentius in Thalfingen feiert am 4. Mai, ab 11 Uhr sein 50-jähriges Bestehen: Im Frühjahr 1974 wurde der Bau des jetzt noch bestehenden Gebäudes am Kindergartenweg in Schnellbauweise begonnen und noch im Herbst des gleichen Jahres eingeweiht.

Der Kindergarten in Thalfingen zog vor 50 Jahren in einen Neubau

Ein selbst gedichtetes Jubiläumslied, eine Ode an den Kindergarten und lokale VIPS: Das Kindergartenteam um Leiterin Monika Simon hat sich einiges einfallen lassen, um fünf Jahrzehnte Kindergarten St. Laurentius zu feiern. Wobei ein Kindergarten in Thalfingen eigentlich schon früher bestand, im alten Rathaus und mit einer Kindergärtnerin für 30 bis 50 Kinder. Insofern war der Umzug des Kindergartens mit seiner damaligen Leiterin Sieglinde Schmid in das viergruppige neue Gebäude ein großer Schritt in eine deutlich bessere Betreuung für die Drei- bis Sechsjährigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

