Theater Ulm: Am Freitag feiert Idomeneo Premiere

Ulm

Antike Tragödie mit moderner Optik: Idomeneo feiert am Freitag Premiere

Kobie van Rensburg kehrt auch in dieser Spielzeit zurück ans Ulmer Theater. Mit Mozarts Idomeneo bringt er eine seiner Lieblingsopern auf die Bühne und setzt dabei wieder auf digitale Technik.
Von Franziska Wolfinger
    Mit Idomeneo feiert das Theater Ulm den diesjährigen Spielzeitauftakt im Großen Haus. Kobie van Rensburg inszeniert die Mozart-Oper mit moderner Projektionstechnik.
    Mit Idomeneo feiert das Theater Ulm den diesjährigen Spielzeitauftakt im Großen Haus. Kobie van Rensburg inszeniert die Mozart-Oper mit moderner Projektionstechnik. Foto: Jochen Klenk

    Regisseur Kobie van Rensburg ist für das Ulmer Musikpublikum fast schon ein alter Bekannter. Mit seinen Inszenierungen von Franz Schuberts Winterreise und der Pasticcio-Oper Lacrimae war er in den beiden vergangenen Jahren im Podium zu Gast. Van Rensburg begeisterte zu Zuschauer mit digitalen Bilderwelten und optischen Effekten. Diese Spielzeit zeichnet der gebürtige Südafrikaner für die erste Premiere im Großen Haus. In Mozarts Idomeneo will er visuell noch eins draufsetzen.

