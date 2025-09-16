Antike Tragödie mit moderner Optik: Idomeneo feiert am Freitag Premiere

Regisseur Kobie van Rensburg ist für das Ulmer Musikpublikum fast schon ein alter Bekannter. Mit seinen Inszenierungen von Franz Schuberts Winterreise und der Pasticcio-Oper Lacrimae war er in den beiden vergangenen Jahren im Podium zu Gast. Van Rensburg begeisterte zu Zuschauer mit digitalen Bilderwelten und optischen Effekten. Diese Spielzeit zeichnet der gebürtige Südafrikaner für die erste Premiere im Großen Haus. In Mozarts Idomeneo will er visuell noch eins draufsetzen.

