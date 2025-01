Ist das Kunst? Das fragte man sich wohl, als Maurizio Cattelan sein Kunstwerk „Comedian“ vorstellte: eine Banane, die mit Klebeband an eine Wand geklebt ist. Das ging dann für 6 Millionen Dollar weg. Mit der Banane an der Wand beginnt auch der Theaterabend im Ulmer Museum. Und reißt damit gleich die Kernfrage des Stücks „Das heroische Leben des Evgenij Sokolov“ an.

Florian L. Arnold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theater Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Serge Gainsbourg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis