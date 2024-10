Wegen Lärm: Anwohner verletzt Jugendlichen in Tiefenbach

Angeblich weil Jugendlich nachts an der Bushaltestelle Krach machten, hat ein 36-Jähriger zugeschlagen. Am späten Samstagabend gegen 22:20 Uhr sollen sich zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren an einer Bushaltestelle in Tiefenbach aufgehalten haben. Der 15-Jährige schlug dort wohl mehrmals gegen die Bushaltestelle, weshalb sich ein Anwohner gestört fühlte, berichtet die Polizei.

Der 36-jährige Anwohner stellte die Jugendlichen zur Rede, was in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Anwohner und dem 15-Jährigen endete. Der Jugendliche wurde verletzt. Er kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Den Anwohner erwartet laut Polizei eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Der Heranwachsende steht in Verdacht, das Bushaltestellenhäuschen vorsätzlich beschädigt zu haben, wobei dort bislang keine Beschädigungen festgestellt wurden. (AZ)