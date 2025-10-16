Die Geschichte des TTC Neu-Ulm im Dietrich-Theater

Sportlich gesehen ist der TTC Neu-Ulm inzwischen Vergangenheit, aber auf der Kinoleinwand lebt sie jetzt noch einmal auf, „die ziemlich einmalige Geschichte“ (Süddeutsche Zeitung) vom Aufstieg und Fall des ehemals kleinsten deutschen Tischtennisklubs. Rund 20 Lichtspielhäuser im Lande präsentieren dieser Tage „Pingpong Paradise“, den Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, unter anderem das Dietrich-Theater in Neu-Ulm am Dienstag, 21. Oktober, 20 Uhr. Viele weitere Kinos wollen im kommenden Jahr nachziehen.

„Atemberaubend wie ein Profi-Match, großartig fotografiert und montiert. Mehr als ein herausragender Sportfilm, ein nervenzehrender Pingpong-Thriller der Spitzenklasse“, urteilte die renommierte Dokumentarfilm-Expertin Ysabel Fantou nach der Premiere des Streifens bei einem Festival an der Filmhochschule München im Mai. Für den Regisseur und Produzenten Jonas Egert war es die Abschlussarbeit an dieser Institution.

Dabei sei er keineswegs „mit einem Tischtennisblick an die Sache herangegangen“, erklärte der Absolvent rückblickend. Vielmehr beträfen die sportpolitischen Aspekte des Films alle Profisportarten. „Und er erzählt vor allem die Leidenschaft im Profisport.“ Dass der junge Verein mit mehreren russischen Protagonisten auf seinem Höhenflug schon bald nach seiner Gründung in den Strudel weltpolitischer Entwicklungen geraten würde, konnte der Regisseur zunächst freilich ebenso wenig ahnen wie die Pandemie-bedingten Einschränkungen des Sportbetriebs.

Spannende Fragen also, die der Streifen verschiedenen Kritiken zufolge trefflich vermittelt, natürlich auch verbunden mit atemberaubenden und faszinierenden Ballwechseln. Schließlich hatte sich zum Ende der Geschichte hin eine kleine Weltauswahl in Neu-Ulm versammelt, die 2023 in der Ratiopharm-Arena den deutschen Pokal gewann. Insofern ist Produzent Egert überzeugt: „Der Film wird sicher über die Tischtennis-Szene hinaus auf Interesse stoßen und die Begeisterung für das Spiel nach dem Film sicher steigen.“