Tödlicher Unfall am Bahnübergang: Radfahrer wird von Zug erfasst und stirbt

Am Bahnübergang in der Reuttier Straße in Neu-Ulm ist am Montagnachmittag (14. Oktober) ein tödlicher Unfall passiert. Ein Fahrradfahrer wurde von einem Zug erfasst und kam dabei ums Leben. Zur toten Person machen die Ermittler noch keine näheren Angaben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Zug der Linie RS7 gegen kurz vor 16 Uhr auf dem Weg in Richtung Memmingen. An Bord waren wohl circa 150 Personen. Obwohl die Schranke geschlossen war, wollte die Person auf einem E-Bike den Bahnübergang in der Reuttier Straße überqueren und wurde dabei von einem Zug erfasst. Der Zug kam nach etwa 200 Metern nach dem Bahnübergang zum Stehen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz. Notfallseelsorger kamen um die Personen im Zug zu betreuen. Vor allem der Lokführer müsse psychologisch betreut werden, sagt ein Polizeisprecher. Weitere Verletzte sind nicht bekannt. Die Zugstrecke ist nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen Ulm und Senden gesperrt. Ein Ersatzverkehr ist in Planung, teilt die Bahn über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mit.

Unfall am Bahnübergang Reuttier Straße in Neu-Ulm endete im Oktober 2023 tödlich

Am Bahnübergang in der Reuttier Straße sind bereits mehrere schwere Unfälle passiert. Im Oktober 2023 wollte ein 20-Jähriger die Stelle passieren. Nach damaligen Polizeiangaben war der junge Mann zu Fuß unterwegs, aber durch sein Mobiltelefon in der Hand abgelenkt. Er wurde von einem Zug erfasst und starb.

Im Sommer 2022 hatte ein stark alkoholisierter Mann die Halbschranken mit einem Kleintransporter umkurvt. Er wurde ebenfalls von einem Zug erfasst. Das Amtsgericht Neu-Ulm verurteilte den Autofahrer wegen eines vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu neun Monaten Haft ohne Bewährung. Am Landgericht Memmingen kam es jedoch zur Berufungsverhandlung. Hier wurde der 35-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von 13 Monaten verurteilt. Er hat zudem eine Geldstrafe in Höhe von 960 Euro an die Drogenhilfe Schwaben zu entrichten. Sein Führerschein blieb zunächst eingezogen.

Unfall in Neu-Ulmer Industriestraße: Autofahrer stirbt später im Krankenhaus

Etwa eine Stunde vor dem tödlichen Unfall am Bahnübergang war es in der Neu-Ulmer Industriestraße ebenfalls zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Ein 66-Jähriger kam plötzlich von der Straße ab und krachte gegen eine Straßenlaterne. Er wurde reanimiert, starb jedoch später im Krankenhaus. Zwei tödliche Unfälle binnen vielleicht einer Stunde in nächster Nähe in Neu-Ulm. (mit krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.