Wie der neue Bürgerverein "Pfundig" Pfaffenhofen voranbringen will

Plus Eine neue Bürgerinitiative möchte in Pfaffenhofen für mehr Zusammenhalt sorgen. Wichtigstes Projekt: eine Bürger-App, wie sie nur sehr wenige Orte haben.

Von Ronald Hinzpeter

Wer beim Wort "pfundig" nur an die Badezimmerwaage und an Hüftgold denkt, ist bei dieser Bürgerinitiative am falschen Platz: Der frisch gegründete Pfaffenhofer Verein P.f.u.n.d.i.g möchte den Ort voranbringen und für mehr Gemeinsamkeit sorgen - und er könnte damit in Zukunft eine gewichtige Stimme im Dorf sein. Er hat sich bereits ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen, das zwar einiges an Geld kosten wird, doch das dürfte voraussichtlich durch den Benefizlauf "Ufersausen" zusammenkommen, der damit gehörig Bewegung in die Sache bringt.

Die Idee für die Bürgerinitiative Pfundig entstand im Pub

Man tut niemandem unrecht, wenn man schreibt, dass am Anfang die Theke war. Am Tresen des Pfaffenhofer Pub "Fiddler's Green" wurden "einige Ideen geformt", wie Wirt Jens Hagg erzählt. Und im Gegensatz zu so vielen anderen Kneipengesprächen entstand tatsächlich etwas daraus. Letztlich fand sich ein gutes Dutzend Frauen und Männer zusammen, die den Pfundig-Verein aus der Taufe hoben. Das Wort setzt sich zusammen aus den sieben Anfangsbuchstaben folgender Worte: Pfaffenhofen, freiwillig unterstützend, nachhaltig, digital, interkulturell und gemeinschaftlich. Vor allem in Süddeutschland steht der Begriff für etwas Tolles, Großartiges.

