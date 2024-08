Der Tourismus in Ulm und Neu-Ulm boomt – das sind die Gründe

Gute Nachrichten für den Tourismusstandort Ulm/Neu-Ulm: Im ersten Halbjahr 2024 gab es mehr Gäste und mehr Übernachtungen in der Doppelstadt als im Vorjahreszeitraum – und das, obwohl keine neuen Bettenkapazitäten hinzugekommen sind. Damit setzt sich die positive Tourismusentwicklung seit Corona fort – und das liege eindeutig an den Touristen, nicht an den Geschäftsreisenden, erklärt Wolfgang Dieterich, Geschäftsführer der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT).

