Traumhaftes Farbenspiel am Plessenteich in Gerlenhofen

Neu-Ulm

Der Herbst naht: Traumhaftes Farbenspiel am Plessenteich in Gerlenhofen

Im Vogelschutzgebiet bei Gerlenhofen herrscht beim Sonnenuntergang eine traumhafte Stimmung mit leuchtenden herbstlichen Farben.
    Diesen Sonnenuntergang mit leuchtenden Farben am Plessenteich fing unser Leser Wolfgang Rupp aus Senden ein.
    Foto: Wolfgang Rupp

    Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und am Plessenteich bei Gerlenhofen zeigte sich der nahende Herbst schon von seiner schönsten Seite. Nach dem Regen am Donnerstagabend fing unser Leser Wolfgang Rupp aus Senden ein spektakuläres Farbenspiel mit einer traumhaften Stimmung ein. Der See und die Landschaft drumherum sind in goldenes Licht getaucht. „Solche Sonnenuntergänge zeigen uns die Schönheit der Natur in unserem Landkreis in beeindruckender Weise und laden zum Genießen ein“, schreibt Rupp. Dem können wir uns nur anschließen. (AZ)

