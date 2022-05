Ulm

100 Jahre Otl Aicher: Was für ein Mensch war der berühmte Designer?

Plus Otl Aicher, einer der Gründer der HfG und Chefgestalter der Olympischen Spiele '72 in München, kam 1922 in Söflingen zur Welt. Er führte ein bewegtes Leben.

Von Dagmar Hub

„Ottl ist Werner ziemlich überlegen, außerordentlich eigenartig und schweigsam (eine sympathische Eigenschaft).“ Diese Beschreibung von einem der prägendsten deutschen Gestalter des 20. Jahrhunderts, stammt von Sophie Scholl – und wurde Ende Oktober 1939 geschrieben. Otl Aicher – geläufiger als Sophie Scholls Schreibweise mit Doppel-T ist diese – war damals 17, und er war ein Freund von Sophie Scholls Bruder Werner. Am 13. Mai wäre der aus Söflingen stammende Designer, der 1991 an den Folgen eines Unfalls starb, hundert Jahre alt geworden.

