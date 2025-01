15 Minuten Stillstand: Klimaaktivist hängt über Westringtunnel und sorgt für Stau

Durch eine genehmigte Demonstration über dem Ulmer Westringtunnel ist es am Montagvormittag zu Stauungen auf der B10 und B28 gekommen. Eine Viertelstunde hing der bekannte Aktivist Samuel Bosch an Seilen gesichert über dem Tunnelportal, um neben einem Transparent gegen den Ausbau der Adenauerbrücke zu protestieren. Mit der Protestaktion sollte auf den am gleichen Tag stattfindenden Prozess gegen zwei Kletterer aufmerksam gemacht werden, die sich im Juli 2023 von einer Schilderbrücke abgeseilt hatten und für einen stundenlangen Stillstand auf der wichtigen Donaubrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm gesorgt.

Stau wegen Protestaktion: Tunneldurchfahrt in Ulm kurzzeitig gesperrt

Mit Streifenwagen und Sicherungsanhängern des städtischen Baubetriebshofes wurde die Durchfahrt durch den Tunnel in Richtung Norden gesperrt. Damit sollten Gefahren für den Kletterer oder für darunter hindurchfahrende Fahrzeuge verhindert werden.

Ein Fachmann von der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Ulm überprüfte im Auftrag der Polizei erfolgreich die Eignung der Kletterausrüstung, um eine Eigengefährdung von Samuel Bosch auszuschließen. Auf der Grünfläche neben der Bundesstraße wurden Transparente aufgespannt und auch über dem Tunnelportal hing für eine Viertelstunde wieder das bekannte Plakat (Bus & Bahn statt 8-Spur-Wahn“.