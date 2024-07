19-Jährige flüchtet vor Mann mit Taschenmesser in Wiblingen

In Wiblingen soll ein Mann mit einem Taschenmesser auf eine Frau zugelaufen sein. Die 19-Jährige flüchtete und rief die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.

Ein Mann soll am Montagmorgen im Ulmer Stadtteil Wiblingen mit einem Taschenmesser unterwegs gewesen sein. Eine 19-Jährige flüchtete vor ihm und informierte die Polizei.

Die junge Frau ist nach Ermittlerangaben gegen 7.55 Uhr an der Haltestelle Kapelle in Wiblingen aus dem Bus ausgestiegen. Anschließend sei sie die Donautalstraße entlang gelaufen und traf dort den unbekannten Mann. Als sie gesehen habe, dass der Mann sie auffallend beobachtete, blieb sie kurz stehen. Dabei habe sie bemerkt, dass der Mann ein rotes Taschenmesser in der Hand hielt und auf die Frau zulief.

Die 19-Jährige sei daraufhin geflüchtet und meldete den Sachverhalt der Polizei. Die Polizei Wiblingen hat nun die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0731/401750 um Zeugenhinweise. Der unbekannte Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig sein. Er hatte demnach kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer engen Jeans und einem weißen T-Shirt mit auffälligem Affenmotiv. Außerdem trug er eine schwarze Stoffmütze. (AZ)