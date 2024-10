19-Jähriger am Deutschhaus in Ulm mit Messer verletzt

Ein 19-Jähriger soll am Dienstagabend in Ulm an einem bislang Unbekannten mit einem Messer verletzt worden sein. Der Polizei gegenüber habe der Geschädigte angegeben, dass er wohl „durch mehrere Syrer“ beim Deutschhaus angegriffen worden sein soll. Nähere Angaben zu den Tätern liegen den Ermittlern derzeit nicht vor. Der 19-Jährige habe sich „äußerst unkooperativ“ verhalten, heißt es.

Nach Behördenangaben kam der junge Mann, der laut Polizei die tunesische Staatsangehörigkeit besitzt, gegen 20.45 Uhr mit einer blutigen Schnittverletzung am Unterarm zur Informationsstelle im Deutschhaus. Der Verantwortliche dort habe daraufhin Rettungskräfte und Polizei verständigt. Der 19-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Die Täter seien nach der mutmaßlichen Tat sofort weggerannt. Mehrere Streifen hätten nach ihnen gefahndet. Die mutmaßlichen Angreifer aber blieben unentdeckt. Den Ermittlern liegen nach eigenen Angaben keine weiteren Informationen zu den Tätern oder den Hintergründen vor. Der Geschädigte habe keine näheren Angaben gemacht, so ein Polizeisprecher. Warum nicht, ist unklar. Hinweise auf Alkohol gebe es bislang nicht. Unmittelbare Zeugen des Vorfalls seien derzeit ebenfalls nicht bekannt. (AZ/krom)