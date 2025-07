63-Jähriger aus Ulm vermisst: Polizei bittet mit Foto um Hinweise

Seit Sonntag, 6. Juli, gilt der 63-jährige Manfred H. aus Ulm als vermisst. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, ging die Polizei am Montag mit der Suche nach ihm an die Öffentlichkeit. Bisherige Überprüfungen seien ergebnislos verlaufen. Der Vermisste führe sein Mobiltelefon mit sich, dieses sei jedoch ausgeschaltet, heißt es.

So wird der vermisste 63-Jährige beschrieben:

circa 1,80 Meter

kräftig

Narbe am Arm rechts

Narbe am Rücken

Zuletzt war er nach Angaben der Polizei bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einem auffallend orangefarbenen T-Shirt sowie einer schwarzen Fleecejacke. Ein Foto des vermissten Mannes finden Sie hier. Hinweise nimmt die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-2510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)