850 Fans kommen zu Element of Crime ins Roxy

Lokal Es ist eine besondere Art von Melancholie, die die Gruppe Element of Crime in ihren Songs verbreitet. Dem Publikum im Ulmer Roxy gefällt's.

Jenseits der Welt, wo sich Poeten in romantischen Launen verlieren, Singer und Songwriter lyrische Floskeln säuseln oder verliebte Sänger musikalische Liebesschwüre verbreiten, beginnt das melancholische Revier von Element of Crime. Wer könnte schöner über die unscheinbare Niedersächsische Kleinstadt Delmenhorst singen oder über den Sonntag nach dem Weltuntergang sinnieren?