Ärger im Vorfeld von Schwörmontag: Gastronom erhält keine Ausschankerlaubnis

Marc Settele fühlt sich ungerecht behandelt: Eigentlich wollte das Team der Eismädchen-Filiale in der Ulmer Frauenstraße am Schwörmontag alkoholische Getränke ausschenken, doch daraus wird nichts: Die Erlaubnis ist ausgelaufen und die Stadt zeigt sich laut seiner Aussage nicht gewillt, eine Lösung zu finden. Dabei sei der Schwörmontag ein so wichtiger Tag für die Gastronomen, betont der Geschäftsführer.

