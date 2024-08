AfD veranstaltet Parteitag in Ulmer Donauhalle: Tausende Mitglieder erwartet

Tausende Mitglieder der AfD werden sich an zwei Wochenenden in diesem Herbst in Ulm versammeln. Das bestätigt Emil Sänze, der Landesvorsitzende der AfD Baden-Württemberg, auf Nachfrage unserer Redaktion. Die rechte Partei bestimmt am 5. und 6. Oktober sowie am 9. und 10. November in der Ulmer Donauhalle ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehende Bundestagswahl am 28. September 2025.

Michael Kroha