Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren Kreuzung am Theater Ulm

Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren die viel befahrene Kreuzung vor dem Theater Ulm. Eine Person hat sich festgeklebt. Die Polizei ist im Einsatz.

Nun ist auch Ulm an der Reihe: Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montagvormittag eine viel befahrene Kreuzung vor dem Theater Ulm blockiert. Sechs Personen sitzen aktuell an der Ampel der Neutorstraße, Ecke Olgastraße. Der Verkehr staut sich, die Polizei ist im Einsatz. Mindesteins eine der sechs Personen hat sich auf der Straße festgeklebt.

Bei der Polizei eingegangen ist der Vorfall gegen 10 Uhr. Ausgerüstet mit Warnwester und Bannern stoppten sie den Verkehr. Ein großes Medienaufkommen ist vor Ort. Passanten reagieren zwar kopfschüttelnd und zum Teil verärgert. Die Protestaktion verläuft jedoch friedlich.

"Letzte Generation" in Ulm: Das sagen Polizei und Ordnungsamt

Die Polizei ist mit mehreren Kräften anwesend. "Wir sorgen dafür, dass niemand über den Haufen gefahren wird", so Polizeisprecher Wolfgang Jürgens. "Unsere Aufgabe ist, dass nichts passiert."

Rainer Türke, Leiter der Bürgerdienste der Stadt Ulm, hat derweil den Menschen mehrfach erklärt, dass sie die Versammlung aufzulösen haben. Sollten sie das nicht tun, werde die Polizei einschreiten. Auch die Feuerwehr ist herbeigeeilt. Mit Salatöl sollen deren Kräfte nun den Klebstoff lösen. Die Anweisung von Türke: Wenn jene Person befreit ist, soll sich die Versammlung auflösen.

Das wollen die Aktivisten der "Letzten Generation" erreichen

Die "Letzte Generation" sorgt mit derartigen Blockadeaktionen oder durch Attacken auf Kunstwerke derzeit oft für Schlagzeilen. Die Aktivisten wollen damit auf die Zerstörung der Umwelt und den Klimawandel aufmerksam machen. Doch ihr Vorgehen ist umstritten. (krom/thhe)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.